18.11.2022 12:17 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 18 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 105 легкових авто;

«Угринів» - 70 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 4 автобуси;

«Грушів» - 15 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 60 легкових авто;

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.