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18.11.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області, в результаті ворожого обстрілу, поранення отримала дівчинка

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
 
Повідомляється, що 16 листопада окупанти обстріляли місто Ізюм. В наслідок чого, 11-річна дівчинка отримала поранення.
 
Станом на ранок 18 листопада 2022 року більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
 
Крім цього зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.
 
Нагадаємо, під Харковом на міні підірвався чоловік.
 
Источник:   Офіс Генерального прокурора України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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