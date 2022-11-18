18.11.2022 11:59 Рита Парфенова

Після обстрілу Харківщини з газових труб потекла вода (фото)

Після обстрілів ворогом Куп‘янська, від споживачів почали надходити заявки, що з газових приладів у будинках йде вода.

Про це повідомити в АТ "Харківгаз", передає РЕДПОСТ.

Фахівці розповіли, що ймовірною причиною цієї аварії стало пошкодження снарядами газо- та водопроводів, розташованих поруч. Наразі спеціалісти Харківгазу обстежують газову інфраструктуру міста для виявлення та ліквідації пошкоджень труб.



Загалом протягом минулого дня газопостачання відновлено для понад 500 родин.

Відновлювальні роботи тривають в Слатине, селах Балаклійської громади, населених пунктах передмістя Харкова.

Ремонти газогонів, з подальшим пуском газу, проходять у Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше фахівці відновили подачу газу у прикордонному з рф населенному пункті Харківської області - Козачій Лопані.