Після обстрілу Харківщини з газових труб потекла вода (фото)

Після обстрілів ворогом Куп‘янська, від споживачів почали надходити заявки, що з газових приладів у будинках йде вода.
Про це повідомити в АТ "Харківгаз", передає РЕДПОСТ.
Фахівці розповіли, що ймовірною причиною цієї аварії стало пошкодження снарядами газо- та водопроводів, розташованих поруч. Наразі спеціалісти Харківгазу обстежують газову інфраструктуру міста для виявлення та ліквідації пошкоджень труб.
Загалом протягом минулого дня газопостачання відновлено для понад 500 родин.
Відновлювальні роботи тривають в Слатине, селах Балаклійської громади, населених пунктах передмістя Харкова.
Ремонти газогонів, з подальшим пуском газу, проходять у Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Куп’янському районах області.
Нагадаємо, раніше фахівці відновили подачу газу у прикордонному з рф населенному пункті Харківської області - Козачій Лопані.
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