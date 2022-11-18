Як бізнес Харкова готується до можливого блекауту

Станом на сьогодні до тривалої відсутності електроенергії готові близько 66% продовольчих магазинів та 37% аптек.
Про це повідомили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку міськради, передає РЕДПОСТ.
Зазначається, що підприємства торгівлі, ринки, автозаправні станції та аптеки міста Харкова купують генератори, джерела автономного резервного живлення та інше обладнання, необхідне для безперебійної роботи у разі тривалого відключення електропостачання.
У разі нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців навіть без наявності генераторів протягом світлового дня. Також у світлий час доби працюватимуть усі 39 ринків міста.
Для безперебійного забезпечення харків’ян паливом власники АЗС також обладнують об’єкти генераторами. Наразі до роботи під час відключень готові близько 48% АЗС.
Значна частина магазинів, які ще не забезпечені обладнанням з автономним резервним живленням, укладають договори на поставку обладнання та його встановлення в найкоротші терміни.
Нагадаємо, у п’ятницю 18 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
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