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18.11.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

«Євробачення-2023»: стали відомі фіналісти Нацвідбору

Фінал відбору пройде 17 грудня в Києві.

Євробачення-2023
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 17 листопада Суспільне Мовлення оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення-2023". 
 
Таким чином учасниками фіалу стали:
 
  • 2TONE — "Квітка";
  • Angelina — "Stronger";
  • DEMCHUK — "Alive";
  • FIINKA — "Довбуш";
  • Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR";
  • KRUTЬ — "Колискова";
  • Moisei — "I'm Not Alone";
  • OY Sound System — "Ой, тужу";
  • Tember Blanche — "Я вдома";
  • TVORCHI — "Heart Of Steel".
"Цього року у фіналі ми почуємо багато цікавої нової української музики дуже різних стилів, і я впевнений, що кожен слухач знайде там свого фаворита", —  прокоментував перелік музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2023" Дмитро Шуров (Pianoбой).
 
Варто зазначити, що презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, яке визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.
 
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  євробачення-2023
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