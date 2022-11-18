18.11.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

«Євробачення-2023»: стали відомі фіналісти Нацвідбору

Фінал відбору пройде 17 грудня в Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що 17 листопада Суспільне Мовлення оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Таким чином учасниками фіалу стали:

2TONE — "Квітка";

Angelina — "Stronger";

DEMCHUK — "Alive";

FIINKA — "Довбуш";

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR";

KRUTЬ — "Колискова";

Moisei — "I'm Not Alone";

OY Sound System — "Ой, тужу";

Tember Blanche — "Я вдома";

TVORCHI — "Heart Of Steel".

"Цього року у фіналі ми почуємо багато цікавої нової української музики дуже різних стилів, і я впевнений, що кожен слухач знайде там свого фаворита", — прокоментував перелік музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2023" Дмитро Шуров (Pianoбой).

Варто зазначити, що презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, яке визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.