18.11.2022 11:40 Віталій Хінєвіч
«Євробачення-2023»: стали відомі фіналісти Нацвідбору
Фінал відбору пройде 17 грудня в Києві.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що 17 листопада Суспільне Мовлення оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення-2023".
Таким чином учасниками фіалу стали:
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2TONE — "Квітка";
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Angelina — "Stronger";
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DEMCHUK — "Alive";
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FIINKA — "Довбуш";
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Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR";
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KRUTЬ — "Колискова";
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Moisei — "I'm Not Alone";
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OY Sound System — "Ой, тужу";
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Tember Blanche — "Я вдома";
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TVORCHI — "Heart Of Steel".
"Цього року у фіналі ми почуємо багато цікавої нової української музики дуже різних стилів, і я впевнений, що кожен слухач знайде там свого фаворита", — прокоментував перелік музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2023" Дмитро Шуров (Pianoбой).
Варто зазначити, що презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, яке визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.
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