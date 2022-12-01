01.12.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

Євробачення-2023: представника від України можна буде обрати у Дії

1 грудня Суспільне Мовлення презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що за право представляти Україну в Ліверпулі змагатимуться десять артистів.

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 виглядає так:

1. Moisei - «I'm Not Alone»

2. OY Sound System - «Ой, тужу»

3. DEMCHUK - «Alive»

4. Jerry Heil - «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA - «Довбуш»

6. KRUTЬ - «Колискова»

7. Tember Blanche - «Я вдома»

8. Angelina - «Stronger»

9. 2TONE - «Квітка»

10. TVORCHI - «Heart of Steel»

Цьогоріч обирати кандидата від України на пісенний конкурс у Ліверпулі зможе кожен охочий у Дії — без реєстрації та смс.

Нагадаємо, у Харкові пройде марафон з нагоди 300-річчя Сковороди.