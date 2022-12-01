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01.12.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

Євробачення-2023: представника від України можна буде обрати у Дії

1 грудня Суспільне Мовлення презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023.

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що за право представляти Україну в Ліверпулі змагатимуться десять артистів. 
 
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 виглядає так:
 
  • 1. Moisei - «I'm Not Alone»
  • 2. OY Sound System - «Ой, тужу»
  • 3. DEMCHUK - «Alive»
  • 4. Jerry Heil - «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
  • 5. FIINKA - «Довбуш»
  • 6. KRUTЬ - «Колискова»
  • 7. Tember Blanche - «Я вдома»
  • 8. Angelina - «Stronger»
  • 9. 2TONE - «Квітка»
  • 10. TVORCHI - «Heart of Steel»
Цьогоріч обирати кандидата від України на пісенний конкурс у Ліверпулі зможе кожен охочий у Дії — без реєстрації та смс.  
 
Нагадаємо, у Харкові пройде марафон з нагоди 300-річчя Сковороди.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  євробачення-2023
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