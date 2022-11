В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide

07.11.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide прибули в Україну.

Повідомляється, що ця зброя значно посилить Збройні Сили України і зробить небо безпечнішим.

"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить ЗСУ і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують",- повідомив у своєму Твітері Олексій Резніков

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg