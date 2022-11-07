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07.11.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде курс заняття скандинавською ходьбою

«Крок здоров’я» пройде у Харкові для літніх людей з 8 листопада до 9 грудня.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, тренування спрямовані на укріплення м’язів спини та живота, зняття навантаження на колінні суглоби, покращення роботи серця та кров’яних судин, зняття стресу тощо. Заняття проводитиме тренер, керівник представництва Української федерації скандинавської ходьби у Харківській області Лада Григор’єва. Заняття відбуватимуться онлайн щотижня по вівторках та п'ятницях о 14:00.
 
Прямі ефіри проходитимуть у соціальній мережі «Instagram» на сторінці Лади Григор’євої (@lada_grygoryeva). Відео будуть збережені і розміщені на офіційних інтернет-ресурсах Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту. Також учасники можуть приєднатися до Telegram-каналу «Крок здоров’я», де можна буде почитати корисні поради, задати питання тренеру і слідкувати за анонсами.
 
Організатори олайн-курсу – Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з обласним представництвом Української федерації скандинавської ходьби.
 
Нагадаємо, Харківську лабораторію швидкісних автомобілів внесли в реєстр національного надбання України.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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