Комунальники Харокова відремонтували вулицю на ХТЗ

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства провели відремонтуали проїжджу частину на вул. Електровозній на Індустріальному районі міста
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
7 листопада у народі називають Дідівські плачі. Цього дня заведено поминати померлих рідних.
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