07.11.2022 14:57 Дмитро Колонєй

Комунальники Харокова відремонтували вулицю на ХТЗ

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.



Комунальники Харокова відремонтували вулицю на ХТЗ



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства провели відремонтуали проїжджу частину на вул. Електровозній на Індустріальному районі міста