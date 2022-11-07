07.11.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники виготовляють буржуйки для пунктів обігріву

КП «Харківські теплові мережі» планує обладнати 80 пунктів обігріву для містян та 41 - для власних співробітників, які мають виконувати свою роботу за будь-яких умов.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що начальник управління ремонтів ХТМ Рагуф Мамедов зазначив, що цю роботу управління виконує паралельно до своїх основних обов'язків.

Розробив модель пічки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Він виконав креслення, після чого зварив кілька штук у вихідні. Одна пічка вже встановлена у пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, оснащена ручками. На плоскій поверхні можна готувати їжу.

Корпус пічки виготовляють зі старих труб з металлу 6 мм завтовшки, що відслужили свій термін під землею.

Також на ХТМ заготовляють тверде паливо і виготовляють лавки для пунктів обігріву. У деревообробному цеху лише за добу виготовили 30 лав.

Нагадаємо, фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області.