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07.11.2022  13:55   Рита Парфенова

У Харкові лікарка торгувала рецептами на метадон

Прокуратура завершила слідство щодо лікарки, яка незаконно видавала рецепти на придбання наркотиків

Новини Харкова: Лікарка незаконно видавала рецепти на придбання наркотиків

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 35-річна харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

У ході досудового розслідування встановлено понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.

«Вартість» одного незаконного рецепта складала 300 грн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  наркотики, прокуратура, харьков
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