07.11.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова усунули складну аварію на водоводі

Харківські комунальники продовжують поновлювати подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 6 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 13 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 15 оглядових колодязів.

Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на водоводі діаметром 800 мм по вул. Миру, що забезпечує водопостачання багатьох мешканців району.

«У зв'язку з тим, що цей трубопровід є важливою складовою стабільного забезпечення водою харків'ян, ремонтні роботи проводили без відключення водопостачання. Оперативно виявили два пошкодження та завдяки досвіду ремонтників у стислий термін їх усунули. Паралельно капітально відремонтували оглядовий колодязь по вул. Роганській. Сьогодні розпочали ліквідацію ще однієї серйозної аварійної ситуації на трубопроводі діаметром 500 мм на вул. Косарєва. На пошкодженій ділянці цього водоводу також розташовані інші міські комунікації, але районні бригади обов'язково впораються і з цим відповідальним завданням», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні, 7 листопада, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 13 пошкоджених ділянках водоводів.

Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».