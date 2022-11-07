Рівень радіації у Харкові на 7 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 6 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, вода з більш ніж половини джерел та колодязів на делокупованих територіях Харківщини не відповідає гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
7 листопада у народі називають Дідівські плачі. Цього дня заведено поминати померлих рідних.
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