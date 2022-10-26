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26.10.2022  19:45   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Каждый день своими достижениями вы прославляете Харьков.

Мер Харкова Ігор Терехов нагородив переможців та лауреатів міського конкурсу «Молода людина року - 2022».


Ігор Терехов: Каждый день своими достижениями вы прославляете Харьков.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, церемонію нагородження  переможців та лауреатів міського конкурсу «Молода людина року - 2022» провів міський голова Ігор Терехов, який подякував молодим харків'янам за їхній внесок у розвиток міста. 
 
«Каждый день своими достижениями вы прославляете  Харьков. Вы -  будущее, но, в то же время, - и настоящее города. Потому что именно благодаря вам движутся очень многие процессы, и, глядя на вас, люди старшего поколения чувствуют себя более уверенными и защищенными. Также, как и вы, я верю, что война скоро закончится нашей победой, и мы все вместе будем возрождать Харьков, делать его еще более красивым и комфортным», - підкреслив мер. 
 
Ігор Терехов нагородив переможців та лауреатів міського конкурсу «Молода людина року - 2022»
 
Зазначимо, що цього року у конкурсі взяли участь близько 150 осіб. Серед них на міському етапі визначили 11 переможців та 22 лауреата.
 
Ігор Терехов нагородив переможців та лауреатів міського конкурсу «Молода людина року - 2022»
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, награждение, харьков
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