26.10.2022 20:28 Дмитро Колонєй

Світ не повірив у фейк росіян про "брудну бомбу" з боку України

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника управління Андрія Юсова в ефірі загальнонаціонального телемарафону, заяви Москви про намір України нібито застосувати “брудну бомбу” – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.

Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна інформаційно-психологічна операція. 24 жовтня в Москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – “брудною бомбою”. Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів немає. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення», – зазначив Андрій Юсов.