26.10.2022 20:57 Дмитро Колонєй

Харківська міська рада підписала Меморандум про співпрвцю з гуманітарною організацією «INTERSOS» (фото)

У підписанні документу взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов та керівник відокремленого підрозділу «INTERSOS» в Україні Александра Кароліна Вишневська.



Харківська міська рада підписала Меморандум про співпрвцю з гуманітарною організацією «INTERSOS» (фото)



Як ровідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Меморандум про співпрацю між Харківською міською радою та гуманітарною організацією «INTERSOS» (Італія) був підписаний 26 жовтня у Харкові.

Ігор Терехов відзначив важливість майбутньої співпраці та подякував представникам організації за допомогу Україні та Харкову.

Своєю чергою Александра Кароліна Вишневська повідомила, що представники організації прибули до України майже відразу після повномасштабного вторгнення та продовжують надавати різноманітну допомогу.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямками:

надання матеріальної допомоги у місцях розташування внутрішньо переміщених осіб,

участь у забезпеченні медичним обладнанням медзакладів та

наданні психосоціальної допомоги постраждалим тощо.