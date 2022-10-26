26.10.2022 19:24 Дмитро Колонєй

Зимовий сезон: проаналізовано ціни на теплий одяг у Харкові

Про ціни на необхідні напередодні зими речі інформує Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку Харкова



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент адміністративних послуг і споживчого ринку, перед зимовим сезоном харківя'ни мають можливість придбати в закладах торгівлі міста різноманітні засоби для збереження тепла.

У зазначили, що, окрім технічних приладів та альтернативних джерел енергії, корисно мати вдома термобілизну. Такий одяг дуже добре зберігає тепло. Його можна знайти в магазинах спортивних товарів, туристичного спорядження, а також на ринках міста.

Комплекти термобілизни у середньому коштують 1200-2300 грн, ціни на вовняні комплекти становлять 5000-6000 грн. Термокофти коштують у середньому 600-1700 грн, штани - 460-1400 грн. Ціни на термошкарпетки варіюються від 250 до 800 грн.