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26.10.2022  19:24   Дмитро Колонєй

Зимовий сезон: проаналізовано ціни на теплий одяг у Харкові

Про ціни на необхідні напередодні зими речі інформує Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку Харкова


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент адміністративних послуг і споживчого ринку, перед зимовим сезоном харківя'ни мають можливість придбати в закладах торгівлі міста різноманітні засоби для збереження тепла.  
 
У  зазначили, що, окрім технічних приладів та альтернативних джерел енергії, корисно мати вдома термобілизну. Такий одяг дуже добре зберігає тепло. Його можна знайти в магазинах спортивних товарів, туристичного спорядження, а також на ринках міста. 
 
Комплекти термобілизни у середньому коштують 1200-2300 грн, ціни на вовняні комплекти становлять 5000-6000 грн. Термокофти коштують у середньому 600-1700 грн, штани - 460-1400 грн. Ціни на термошкарпетки варіюються від 250 до 800 грн.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  отопительный сезон, теплая одежда, харьков, цена
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