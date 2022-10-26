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26.10.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

На румунському кордоні завершують реконструкцію пункту пропуску

Роботи з реконструкції пункту пропуску перебувають у фінальній стадії.

кордон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що роботи з реконструкції пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» на кордоні України та Румунії, а також облаштування допоміжної інфраструктури, знаходяться на фінальному етапі.
 
Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Запускати роботу на цьому пункті планується в два етапи:
 
  • вже у жовтні буде дозволено проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок;
  • після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.
Очікується, що запуск цього пункт дозволить суттєво розвантажити пункт «Порубне  – Сірет».
 
На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.
 
Нагадаємо, в Україні розробляють удосконалений графік відключення електроенергії.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  граница
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