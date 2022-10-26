26.10.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

На румунському кордоні завершують реконструкцію пункту пропуску

Роботи з реконструкції пункту пропуску перебувають у фінальній стадії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що роботи з реконструкції пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» на кордоні України та Румунії, а також облаштування допоміжної інфраструктури, знаходяться на фінальному етапі.

Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Запускати роботу на цьому пункті планується в два етапи:

вже у жовтні буде дозволено проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок;

після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

Очікується, що запуск цього пункт дозволить суттєво розвантажити пункт «Порубне – Сірет».

На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.

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