26.10.2022 15:58 Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють мережі, не відключаючи водопостачання

Про це інформує КП «Харківводоканал».



У Харкові відновлюють мережі, не відключаючи водопостачання



Як поавдомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники служби зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району підприємства проводять комплексні заходи щодо підтримки належного стану водопровідного господарства.

За словами начальника районної служби Євгенія Салькова, напередодні бригади підрозділу виконали значний обсяг відновлювальних робіт. Зокрема, ліквідували аварійні ситуації на магістралі діаметром 150 мм по вул. Радищева та трубопроводі діаметром 100 мм по вул. Костянтина Калініна.

«Роботи велися без відключення харків'ян від подачі води, і після їх завершення території облаштували. Також капітально відремонтували введення до будинків на вул. Полтавський Шлях та вул. Малогончарівській», - зазначив Євгеній Сальков.

Начальник районної служби зазначив, що робітники систематично аналізують технічний стан водопровідних об'єктів, виконують профілактичні роботи та оперативно усувають аварійні ситуації, що виникають.