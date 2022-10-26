26.10.2022 16:20 Дмитро Колонєй
У Харкові почав курсувати автобус на Північну Салтівку
Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, поновленно курсування автобусу №41е на Північній Салтівці.
Робота маршруту пов'язана з необхідністю забезпечити перевезення жителів цього району.
Автобус №41е курсує таким чином:
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вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) - вул. Леся Сердюка - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці».
З 26 жовтня 2022 року закрито два тимчасові автобусні маршрути:
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№250е (вул. Євгена Котляра - вул. Беркоса) та
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№275е (вул. Бучми - автостанція «Героїв Праці»).
Маршрути закрили через незначний пасажиропотік та з метою раціонального використання рухомого складу та паливно-мастильних матеріалів.
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