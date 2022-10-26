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26.10.2022  16:20   Дмитро Колонєй

У Харкові почав курсувати автобус на Північну Салтівку

Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, поновленно  курсування автобусу №41е на Північній Салтівці. 
 
Робота маршруту пов'язана з необхідністю забезпечити перевезення жителів цього району. 

Автобус №41е  курсує таким чином:

  • вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) - вул. Леся Сердюка - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці». 

З 26 жовтня 2022 року закрито два тимчасові автобусні маршрути:

  • №250е (вул. Євгена Котляра - вул. Беркоса) та
  • №275е (вул. Бучми - автостанція «Героїв Праці»).
Маршрути закрили через незначний пасажиропотік та з метою раціонального використання рухомого складу та паливно-мастильних матеріалів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, автобус, харьков, северная салтовка
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