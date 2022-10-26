26.10.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

Каразінський університет запрошує школярів долучитись до онлайн-семінару з фінансової грамотності

До Всесвітнього дня заощаджень пройде онлайн-тренінг «Фінансова безпека в умовах війни».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Повідомляється, що з 7 до 15 листопада 2022 року Каразінський університет проводитиме онлайн-семінари з фінансової грамотності для учнів старших класів та їхніх батьків.

«Усе більше українців демонструють значний інтерес до фінансової грамотності. Кожен з нас усвідомлює, як важливо мати навички грамотного поводження з грошима, особливо в умовах війни. Зараз ми потребуємо знань про особливості функціонування ринку фінансових послуг, свої права та обов’язки у ролі споживачів фінансових послуг та нові правила роботи банків і небанківських фінансових установ», -зазначили на сайті університету.

До Всесвітнього дня заощаджень, який відзначають 31 жовтня, провідні викладачі університету з навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» проведуть онлайн-тренінг «Фінансова безпека в умовах війни», який буде цікавий як школярам, так і їхнім батькам. На заняттях обговорюватимуть такі питання:

Як захистити себе?

Як держава гарантує наші інтереси?

Як підтримати банківську систему?

Як керувати особистими фінансами?

Варто зазначити, що для того, щоб прийняти участь в заході необхідно зареєструватись з 26 жовтня до 6 листопада 2022 року за посиланням