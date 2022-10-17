Ситуація з виїздом із України 17 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 17 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Комментариев: 0
Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
влажность:
давление:
ветер: