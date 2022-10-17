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17.10.2022  13:19   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 17 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 17 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 20 л/а;
  • «Угринів» - 15 л/а;
  • «Шегині» - 70 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 5 л/а.

Румунія:

  • «Порубне» - 20 л/а.
     

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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