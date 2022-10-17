17.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели щотижневий аналіз захворюваності у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності з 10.10.2022 по 16.10.2022 з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) в області захворіло 3359 осіб, з них 799 (23,8%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 3,6%.

Показник захворюваності становить 128,29 на 100 тис. населення, та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 258 осіб, з них 55 дітей (21,3%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 339,63 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харків (113,41 на 100 тис. населення).

Станом на 17.10.2022 проти грипу щеплено 2 медичних працівника.

Вірусологічний моніторинг циркулюючих штамів вірусів грипу не проводився. Методом ПЛР обстежено 338 осіб, з них у 63,0% виявлено вірус SARS-CoV-2.

«Для того, щоб запобігти важкому перебігу та розвитку можливих ускладнень обов’язково необхідно зробити щеплення проти грипу. Вакцинація залишається основним засобом профілактики грипу. Також її можна поєднувати з вакцинацією проти COVID-19.

Нагадуємо, що грип небезпечний своїми ускладненнями (інфекційно-токсичний шок, менінгіт, вірусна пневмонія та ін.). При перших симптомах хвороби не займайтеся самолікуванням, своєчасно звертайтесь за медичною допомогою»,- зазначили у ХОЛЦ.