Харківські комунальники усунули 14 пошкоджень на водоводах

17.10.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Ремонтники оперативно відновлюють подачу води харків'янам.

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Повідомляється, що 16 жовнтя бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 9 оглядових колодязів.

Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на магістралях, що забезпечують водою мешканців приватного сектору.

«Серйозні пошкодження на трубопроводах на вул. Луї Пастера та вул. Дністровській не дозволяли працювати без відключення харків'ян від водопостачання. Тому, напередодні проведення ремонтів, ретельно підготували план майбутніх дій, перевірили спецтехніку та наявність у достатку необхідних матеріалів. Аварійні ситуації усунули у стислий термін, після чого упорядкували території», - зазначив начальник районної служби водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні, 13 жовтня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 20 пошкоджених ділянках водоводів.

Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».