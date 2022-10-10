10.10.2022 08:52 Рита Парфенова

У Куп’янську внаслідок вибуху загинула людина

Вибух та пожежа сталися опів на треть ночі 10 жовтня після обстрілу військовими рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 02:35 у м. Куп'янську. Горіла покинута адміністративна будівля на площі 250 кв.м.



В наслідок вибуху загинула одна людина.



З вогнем боролись 3 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



О 3:00 пожежу вдалось локалізувати, о 06:15 – повністю приборкати.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.