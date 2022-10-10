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10.10.2022  08:52   Рита Парфенова

У Куп’янську внаслідок вибуху загинула людина

Вибух та пожежа сталися опів на треть ночі 10 жовтня після обстрілу військовими рф.

спасатели гсчс харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 02:35 у м. Куп'янську. Горіла покинута адміністративна будівля на площі 250 кв.м.

В наслідок вибуху загинула одна людина.

З вогнем боролись 3 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

О 3:00 пожежу вдалось локалізувати, о 06:15 – повністю приборкати.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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