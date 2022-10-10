У Куп’янську внаслідок вибуху загинула людина

Вибух та пожежа сталися опів на треть ночі 10 жовтня після обстрілу військовими рф.
Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 02:35 у м. Куп'янську. Горіла покинута адміністративна будівля на площі 250 кв.м.
В наслідок вибуху загинула одна людина.
З вогнем боролись 3 оперативні відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
О 3:00 пожежу вдалось локалізувати, о 06:15 – повністю приборкати.
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