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10.10.2022  08:43   Рита Парфенова

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 9 по 10 жовтня російські окупанти обстріляли 8 населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка.
 
Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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