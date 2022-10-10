Ворог обстріляв населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 9 по 10 жовтня російські окупанти обстріляли 8 населених пунктів у Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.
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