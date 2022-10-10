Харків на ранок 10 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 жовтня.
Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась близько п’ятої години вечора 9 жовтня у м. Вовчанську, друга – о 02:35 10 жовтня у м. Куп'янську.
Загалом за добу з 9 по 10 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 421 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області після обстрілу горів приватний будинок, повторний обстріл завадив рятівникам ліквідувати пожежу.
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