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10.10.2022  08:23   Рита Парфенова

Харків на ранок 10 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 жовтня.

Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась близько п’ятої години вечора 9 жовтня у м. Вовчанську, друга – о 02:35 10 жовтня у м. Куп'янську.

Загалом за добу з 9 по 10 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 трапились внаслідок бойових дій;
  • 13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 421 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області після обстрілу горів приватний будинок, повторний обстріл завадив рятівникам ліквідувати пожежу.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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