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10.10.2022  08:59   Рита Парфенова

Від російської агресії у Харьківській області за добу загинули дві людини

Від російської агресії на Харківщині за добу з 9 по 10 жовтня загинули двое людей, ще двох шпиталізували.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що протягом доби з 9 по 10 жовтня російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп'янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Вночі в Куп'янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об'єктів. На жаль, загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей: 47-річного чоловіка в Куп'янському районі та 30-річного - в Чугуївському.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


 

 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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