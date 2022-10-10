10.10.2022 08:59 Рита Парфенова

Від російської агресії у Харьківській області за добу загинули дві людини

Від російської агресії на Харківщині за добу з 9 по 10 жовтня загинули двое людей, ще двох шпиталізували.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що протягом доби з 9 по 10 жовтня російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп'янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.



Вночі в Куп'янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об'єктів. На жаль, загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей: 47-річного чоловіка в Куп'янському районі та 30-річного - в Чугуївському.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня Харківській області за добу з 9 на 10 жовтня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



