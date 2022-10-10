Від російської агресії у Харьківській області за добу загинули дві людини

Від російської агресії на Харківщині за добу з 9 по 10 жовтня загинули двое людей, ще двох шпиталізували.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Він зазначив, що протягом доби з 9 по 10 жовтня російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп'янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Вночі в Куп'янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об'єктів. На жаль, загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.
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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей: 47-річного чоловіка в Куп'янському районі та 30-річного - в Чугуївському.
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