Рятувальники налагоджують життя мешканців деокупованих територій Харковщини

Зведений загон ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
У місті Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на 3-х зруйнованих об’єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 4-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.
У Балаклії тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вул. Івана Франка 26 та 28. Надзвичайники перекрили 250 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.
Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 40 т води.
Нагадаємо, від російської агресії на Харківщині за добу з 9 по 10 жовтня загинули двое людей, ще двох шпиталізували.
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