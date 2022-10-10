10.10.2022 09:29 Рита Парфенова

Рятувальники налагоджують життя мешканців деокупованих територій Харковщини

Зведений загон ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У місті Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на 3-х зруйнованих об’єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 4-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.



У Балаклії тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вул. Івана Франка 26 та 28. Надзвичайники перекрили 250 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.



Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 40 т води.

Нагадаємо, від російської агресії на Харківщині за добу з 9 по 10 жовтня загинули двое людей, ще двох шпиталізували.