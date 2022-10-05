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05.10.2022  21:55   Дмитро Колонєй

Зростають ціни на популярний продукт: чому це трапилося

На питання про рух цін, чому зросли та коли впадуть, відповіли експерти.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Bizagro, у  цьому році ми спостеригаємо за зростанням цін на яйця. 
 
У АТБ  пропонуються фасовані яйця за цінами від 51−55 гривень/десяток, але більше пропозицій понад 60 гривень/десяток.  «За останній місяць виробники яйця збільшили ціну більш ніж на 80%», — розповіли у пресслужбі мережі АТБ.
 
Діапазон цін на ринку від 40 гривень за упаковку (категорії С1-С2), при цьому є пропозиції більш крупних, добірних яєць, які сягають і далеко за 70 гривень за упаковку з 10 штук. Яйця насипом в мережах вкладаються у цей діапазон — приблизно 50 гривень/десяток, але є як дешевші, так і дорожчі.

Чому зросли ціни? 

  • дефіцит яєць
  • зростанням собівартості виробництва
  • закриття деяких птахофабрик
  • руйнація підприємств
  • порушені цикли виробництва (не відбулася зміна старої птиці на молоду)
  • зменшилось поголів’я
  • .девальвація офіційного курсу гривні
 
При цьому середні споживчі ціни, за даними Держстату, ще в серпні не дотягували до 30 гривень/десяток, а найнижчі середні ціни цього року служба зафіксувала у травні – менше 20 гривень/десяток. У весняно-літній період яйця зазвичай найдешевші, адже на ціни тисне збільшення пропозиції від господарств населення, на які припадає приблизно половина ринку яєць, за даними галузевої асоціації. До того ж влітку умови зберігання яєць вимагають більш високої оборотності цієї продукції в торгівлі.
 
В асоціації Союз птахівників України звертають увагу на цьогорічні втрати промислових потужностей з випуску яєць у низці областей як на півночі, так і на півдні та сході країни через бойові дії та окупацію територій. «За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено біля 20% промислового виробництва яєць», — розповідає Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації.

Втрачені потуржності:

  • Філія «Чорнобаївська» агрохолдингу Авангард, одне з найбільших виробництв України, розташоване у Чорнобаївці Херсонської області. Весною там від спраги та голоду загинуло близько 4 млн курей дорослого поголів’я і близько 700 тис. голів «молодняка».
  • Птахофабрика з вирощування молодняка в смт Макарів
  • Птахофабрика під Броварами (обидві – Київська область). Втрати тільки цих підприємств склали близько 1 млн птахів
Постраждали
Волноваська, Бахмутська птахофабрика, птахофабрика Ареал (Снігурівка, Миколаївська область), птахофабрика Зоря біля Харкова. За даними агрохолдингу, загальні його втрати склали близько 50% виробничих потужностей.
 
 

Девальвація офіційного курсу гривні привела до зростання вартісті

  • добового молодняку,
  • кормових добавок,
  • ветеринарних препаратів,
  • пакувальних матеріалів,
  • запасних частин до обладнання.
  • логістичні витрати через подорожчання пального.

Вплив труднощей через війну

  • порушення логістичних маршрутів,
  • мобілізація і звільнення працівників,
  • проблеми з забезпеченням кормами і кормовими добавками,
  • ветеринарними препаратами,
  • прострочення термінів розрахунків за поставлену продукцію,
  • брак обігових коштів,
  • тимчасовий брак пального.
Хоча вони не видаються унікальними, але на тлі невизначеності розвитку військових дій весною подекуди потягли за собою порушення виробничих процесів та скорочення поголів’я у промисловому секторі. 
 
Наприклад, за даними операційного звіту крупного виробника компанії Овостар, станом на 30 червня загальне поголів’я склало 6,26 млн курей проти 8 млн голів за рік до того, зокрема, поголів’я кур-несучок зменшилося з 6,63 до 6,18 млн голів.
 
Втім, влітку ситуація із оновленням поголів’я значно покращилась, зазначає Карпенко. «Виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях — збільшувати посадки», — коментує керівник асоціації.
 
Від чітких цінових прогнозів експерт утримується, але він певен, що в результаті цього невдовзі пропозиція збільшиться. «Вже в жовтні матимемо збільшення виробництва яєць та цінову стабілізацію на ринку», — резюмує експерт.
 
Источник:   Bizagro
 Тэги:  цена, яйца, украина
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