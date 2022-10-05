05.10.2022 21:55 Дмитро Колонєй
Зростають ціни на популярний продукт: чому це трапилося
На питання про рух цін, чому зросли та коли впадуть, відповіли експерти.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Bizagro, у цьому році ми спостеригаємо за зростанням цін на яйця.
У АТБ пропонуються фасовані яйця за цінами від 51−55 гривень/десяток, але більше пропозицій понад 60 гривень/десяток. «За останній місяць виробники яйця збільшили ціну більш ніж на 80%», — розповіли у пресслужбі мережі АТБ.
Діапазон цін на ринку від 40 гривень за упаковку (категорії С1-С2), при цьому є пропозиції більш крупних, добірних яєць, які сягають і далеко за 70 гривень за упаковку з 10 штук. Яйця насипом в мережах вкладаються у цей діапазон — приблизно 50 гривень/десяток, але є як дешевші, так і дорожчі.
Чому зросли ціни?
-
дефіцит яєць
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зростанням собівартості виробництва
-
закриття деяких птахофабрик
-
руйнація підприємств
-
порушені цикли виробництва (не відбулася зміна старої птиці на молоду)
-
зменшилось поголів’я
-
.девальвація офіційного курсу гривні
При цьому середні споживчі ціни, за даними Держстату, ще в серпні не дотягували до 30 гривень/десяток, а найнижчі середні ціни цього року служба зафіксувала у травні – менше 20 гривень/десяток. У весняно-літній період яйця зазвичай найдешевші, адже на ціни тисне збільшення пропозиції від господарств населення, на які припадає приблизно половина ринку яєць, за даними галузевої асоціації. До того ж влітку умови зберігання яєць вимагають більш високої оборотності цієї продукції в торгівлі.
В асоціації Союз птахівників України звертають увагу на цьогорічні втрати промислових потужностей з випуску яєць у низці областей як на півночі, так і на півдні та сході країни через бойові дії та окупацію територій. «За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено біля 20% промислового виробництва яєць», — розповідає Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації.
Втрачені потуржності:
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Філія «Чорнобаївська» агрохолдингу Авангард, одне з найбільших виробництв України, розташоване у Чорнобаївці Херсонської області. Весною там від спраги та голоду загинуло близько 4 млн курей дорослого поголів’я і близько 700 тис. голів «молодняка».
-
Птахофабрика з вирощування молодняка в смт Макарів
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Птахофабрика під Броварами (обидві – Київська область). Втрати тільки цих підприємств склали близько 1 млн птахів
Постраждали
Волноваська, Бахмутська птахофабрика, птахофабрика Ареал (Снігурівка, Миколаївська область), птахофабрика Зоря біля Харкова. За даними агрохолдингу, загальні його втрати склали близько 50% виробничих потужностей.
Девальвація офіційного курсу гривні привела до зростання вартісті
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добового молодняку,
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кормових добавок,
-
ветеринарних препаратів,
-
пакувальних матеріалів,
-
запасних частин до обладнання.
-
логістичні витрати через подорожчання пального.
Вплив труднощей через війну
-
порушення логістичних маршрутів,
-
мобілізація і звільнення працівників,
-
проблеми з забезпеченням кормами і кормовими добавками,
-
ветеринарними препаратами,
-
прострочення термінів розрахунків за поставлену продукцію,
-
брак обігових коштів,
-
тимчасовий брак пального.
Хоча вони не видаються унікальними, але на тлі невизначеності розвитку військових дій весною подекуди потягли за собою порушення виробничих процесів та скорочення поголів’я у промисловому секторі.
Наприклад, за даними операційного звіту крупного виробника компанії Овостар, станом на 30 червня загальне поголів’я склало 6,26 млн курей проти 8 млн голів за рік до того, зокрема, поголів’я кур-несучок зменшилося з 6,63 до 6,18 млн голів.
Втім, влітку ситуація із оновленням поголів’я значно покращилась, зазначає Карпенко. «Виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях — збільшувати посадки», — коментує керівник асоціації.
Від чітких цінових прогнозів експерт утримується, але він певен, що в результаті цього невдовзі пропозиція збільшиться. «Вже в жовтні матимемо збільшення виробництва яєць та цінову стабілізацію на ринку», — резюмує експерт.
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