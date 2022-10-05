05.10.2022 21:55 Дмитро Колонєй

Зростають ціни на популярний продукт: чому це трапилося

На питання про рух цін, чому зросли та коли впадуть, відповіли експерти.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Bizagro, у цьому році ми спостеригаємо за зростанням цін на яйця.

У АТБ пропонуються фасовані яйця за цінами від 51−55 гривень/десяток, але більше пропозицій понад 60 гривень/десяток. «За останній місяць виробники яйця збільшили ціну більш ніж на 80%», — розповіли у пресслужбі мережі АТБ.

Діапазон цін на ринку від 40 гривень за упаковку (категорії С1-С2), при цьому є пропозиції більш крупних, добірних яєць, які сягають і далеко за 70 гривень за упаковку з 10 штук. Яйця насипом в мережах вкладаються у цей діапазон — приблизно 50 гривень/десяток, але є як дешевші, так і дорожчі.

Чому зросли ціни?

дефіцит яєць

зростанням собівартості виробництва

закриття деяких птахофабрик

руйнація підприємств

порушені цикли виробництва (не відбулася зміна старої птиці на молоду)

зменшилось поголів’я

.девальвація офіційного курсу гривні

При цьому середні споживчі ціни, за даними Держстату, ще в серпні не дотягували до 30 гривень/десяток, а найнижчі середні ціни цього року служба зафіксувала у травні – менше 20 гривень/десяток. У весняно-літній період яйця зазвичай найдешевші, адже на ціни тисне збільшення пропозиції від господарств населення, на які припадає приблизно половина ринку яєць, за даними галузевої асоціації. До того ж влітку умови зберігання яєць вимагають більш високої оборотності цієї продукції в торгівлі.

В асоціації Союз птахівників України звертають увагу на цьогорічні втрати промислових потужностей з випуску яєць у низці областей як на півночі, так і на півдні та сході країни через бойові дії та окупацію територій. «За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено біля 20% промислового виробництва яєць», — розповідає Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації.

Втрачені потуржності:

Філія «Чорнобаївська» агрохолдингу Авангард, одне з найбільших виробництв України, розташоване у Чорнобаївці Херсонської області. Весною там від спраги та голоду загинуло близько 4 млн курей дорослого поголів’я і близько 700 тис. голів «молодняка».

Птахофабрика з вирощування молодняка в смт Макарів

Птахофабрика під Броварами (обидві – Київська область). Втрати тільки цих підприємств склали близько 1 млн птахів

Постраждали

Волноваська, Бахмутська птахофабрика, птахофабрика Ареал (Снігурівка, Миколаївська область), птахофабрика Зоря біля Харкова. За даними агрохолдингу, загальні його втрати склали близько 50% виробничих потужностей.

Девальвація офіційного курсу гривні привела до зростання вартісті

добового молодняку,

кормових добавок,

ветеринарних препаратів,

пакувальних матеріалів,

запасних частин до обладнання.

логістичні витрати через подорожчання пального.

Вплив труднощей через війну

порушення логістичних маршрутів,

мобілізація і звільнення працівників,

проблеми з забезпеченням кормами і кормовими добавками,

ветеринарними препаратами,

прострочення термінів розрахунків за поставлену продукцію,

брак обігових коштів,

тимчасовий брак пального.

Хоча вони не видаються унікальними, але на тлі невизначеності розвитку військових дій весною подекуди потягли за собою порушення виробничих процесів та скорочення поголів’я у промисловому секторі.

Наприклад, за даними операційного звіту крупного виробника компанії Овостар, станом на 30 червня загальне поголів’я склало 6,26 млн курей проти 8 млн голів за рік до того, зокрема, поголів’я кур-несучок зменшилося з 6,63 до 6,18 млн голів.

Втім, влітку ситуація із оновленням поголів’я значно покращилась, зазначає Карпенко. «Виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях — збільшувати посадки», — коментує керівник асоціації.

Від чітких цінових прогнозів експерт утримується, але він певен, що в результаті цього невдовзі пропозиція збільшиться. «Вже в жовтні матимемо збільшення виробництва яєць та цінову стабілізацію на ринку», — резюмує експерт.