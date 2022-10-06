06.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.



Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко.

Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою.

Якщо у полі багато бур'яну, зима буде сніжною.



Горіхів багато, а грибів майже немає, отже зима буде дуже холодною.