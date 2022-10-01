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01.10.2022  13:00   Дмитро Колонєй

Збитки на мільони гривень: чоловік назаконно видобував пісок під Харковом

Під Харковом будуть судити фермера.

Назаконно видобув пісок, задав збитків на 17 міліонів фермер під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у 2009 році голова одного з фермерських господарств отримав у приватну власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 8,5 га, розташовану на території Харківського району.
 
Він, не маючи дозвільних документів на видобування корисних копалин та повноважень на проведення таких робіт, а також без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин розпочав незаконний видобуток будівельного піску.
 
Наслідком  діялності фермера стала небезпека для довкілля і збитки 17 млн грн. Він обвинувачується в незаконному видобутку будівельного піску, зловживанні повноваженнями та безгосподарському використанні земель
 
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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