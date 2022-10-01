01.10.2022 13:00 Дмитро Колонєй

Збитки на мільони гривень: чоловік назаконно видобував пісок під Харковом

Під Харковом будуть судити фермера.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у 2009 році голова одного з фермерських господарств отримав у приватну власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 8,5 га, розташовану на території Харківського району.

Він, не маючи дозвільних документів на видобування корисних копалин та повноважень на проведення таких робіт, а також без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин розпочав незаконний видобуток будівельного піску.

Наслідком діялності фермера стала небезпека для довкілля і збитки 17 млн грн. Він обвинувачується в незаконному видобутку будівельного піску, зловживанні повноваженнями та безгосподарському використанні земель

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування.