01.10.2022 12:33 Дмитро Колонєй

Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян з професійним святом.



Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , урочисті заходи, присвячені Дню працівників освіти, пройшли для вчителів Холодногірського та Новобаварського районів.

Мер Харкова Ігор Терехов подякував освятянам за натхненну та невтомну працю, вміння триматися та підтримувати інших, вірити у своє місто та перемогу. Найкращим педагогам районів мер вручив Почесні грамоти та Подяки.

«Пройдет 5-10 лет, и наши дети, которые сегодня переживают ужас войны, будут благодарны, прежде всего, вам, которые дают им знания, воспитывают любовь к стране и родному городу. Это очень тяжело – и домашние заботы, и тревоги, и постоянные обстрелы. Но вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить нашим детям знания. Я уверен, что когда-нибудь об этом напишут книги. Дело, которое вы делаете, - бесценно», - наголосив Ігор Терехов.

Також у рамках заходу показали творчі відеовітання та відбувся спільний концертний виступ керівників навчальних закладів.