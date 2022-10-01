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01.10.2022  12:33   Дмитро Колонєй

Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян з професійним святом.


Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, урочисті заходи, присвячені Дню працівників освіти, пройшли для вчителів Холодногірського та Новобаварського районів.
 
Мер Харкова Ігор Терехов подякував освятянам за натхненну та невтомну працю, вміння триматися та підтримувати інших, вірити у своє місто та перемогу. Найкращим педагогам районів мер вручив Почесні грамоти та Подяки.
 
«Пройдет 5-10 лет, и наши дети, которые сегодня переживают ужас войны, будут благодарны, прежде всего, вам, которые дают им знания, воспитывают любовь к стране и родному городу. Это очень тяжело – и домашние заботы, и тревоги, и постоянные обстрелы. Но вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить нашим детям знания. Я уверен, что когда-нибудь об этом напишут книги. Дело, которое вы делаете, - бесценно», - наголосив Ігор Терехов.
 
Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов
 
Вы находите в себе силы и мужество каждый день идти на урок и дарить детям знания, - Ігор Терехов
 
Також у рамках заходу показали творчі відеовітання та відбувся спільний концертний виступ керівників навчальних закладів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день учителя, игорь терехов, харьков
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