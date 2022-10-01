01.10.2022 12:02 Дмитро Колонєй

Ціни на крупи у Харкові проаналізовані фахівцями

Про це інформує Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.



Ціни на крупи у Харкові проаналізовані фахівцями



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова, у закладах торгівліміста відсутній дефіцит на основні групи продуктів харчування, зокрема, у супермаркетах та магазинах наявний досить широкий асортимент круп.

Оскільки крупи становлять значну частину раціону харків’ян, було проаналізовано їх наявність, асортимент та ціни на крупи у відомих торговельних мережах міста: «Клас», «Рост», «Посад», «АТБ-маркет», «Восторг» та «Сільпо».

У продажу наявні всі види круп – гречана, рисова, вівсяна, пшенична, манна та ін. Вартість кожного виду цієї продукції різниться та залежить від торгової марки, виду пакування, обробки продукції тощо. Крім того, на товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.

Станом на 1 жовтня 2022 року, ціни на гречку в середньому становлять 86,3 грн за кг, рис шліфований – 65,9 грн, пшоно – 24,3 грн, вівсянку плющену – 47,6 грн, булгур – 85,1 грн, пшеничну крупу – 26,3 грн, манку – 20,3 грн.

За інформацією департаменту, найбільша розбіжність показників присутня на гречану (від 75,2 до 102 грн за кг) та вівсяну (від 27 до 70 грн за кг) крупи. Вартість інших видів круп у різних мережах відрізняється несуттєво.