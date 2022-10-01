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01.10.2022  11:39   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік агітував на вулиці за країну-агресора (фото)

На Харківщині під підозрою та чекають на суд колаборанти.

Агітував на вулиці за країну-агресора чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Харківську прокурутуру, мешканець Лозової, створивши акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі, публікував дописи на підтримку дій країни-агресора та поширював відео, у яких прославляються російські окупанти. Зараз Лозівською окружною прокуратурою Харківської області завершено досудове розслідування стосовно нього. праву слухатимуть у  Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
 
Також за публічне заперечення збройної агресії чекає на суд і мешканець Харкова. За даними слідства, чоловік неодноразово намагався переконати своїх знайомих у «неправомірності існування України як суверенної держави» та казав про необхідність «денацифікації українського населення». 
 
Крім того, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області викрито 58-річного чоловіка, який намагався схилити інших осіб до підтримки дій рф. Знаходячись на вулиці біля магазину в Люботині, колаборант повторював твердження російських пропагандистів, зокрема стосовно того, що «Україна неодмінно має приєднатись до РФ». Наразі чоловіку повідомлено про підозру.
 
Також зібрано докази добровільної співпраці з ворогом на окупованій території Куп’янського району ще одного чоловіка.
 
За даними слідства, у березні, під час окупації Куп’янського району, 41-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати з представниками рф. За підтримки загарбників чоловік обійняв посаду «т.в.о директора» у так званому «Територіальному центрі соціального обслуговування Куп’янського району» Йому заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов‘язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора..
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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