01.10.2022 11:39 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік агітував на вулиці за країну-агресора (фото)

На Харківщині під підозрою та чекають на суд колаборанти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокурутуру, мешканець Лозової, створивши акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі, публікував дописи на підтримку дій країни-агресора та поширював відео, у яких прославляються російські окупанти. Зараз Лозівською окружною прокуратурою Харківської області завершено досудове розслідування стосовно нього. праву слухатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Також за публічне заперечення збройної агресії чекає на суд і мешканець Харкова. За даними слідства, чоловік неодноразово намагався переконати своїх знайомих у «неправомірності існування України як суверенної держави» та казав про необхідність «денацифікації українського населення».

Крім того, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області викрито 58-річного чоловіка, який намагався схилити інших осіб до підтримки дій рф. Знаходячись на вулиці біля магазину в Люботині, колаборант повторював твердження російських пропагандистів, зокрема стосовно того, що «Україна неодмінно має приєднатись до РФ». Наразі чоловіку повідомлено про підозру.

Також зібрано докази добровільної співпраці з ворогом на окупованій території Куп’янського району ще одного чоловіка.

За даними слідства, у березні, під час окупації Куп’янського району, 41-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати з представниками рф. За підтримки загарбників чоловік обійняв посаду «т.в.о директора» у так званому «Територіальному центрі соціального обслуговування Куп’янського району» Йому заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов‘язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора..