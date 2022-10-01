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01.10.2022  13:46   Дмитро Колонєй

Комунальники проводять масштабний ремонт мереж у трьох районах Харкова

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Комунальники проводять масштабний ремонт мереж у трьох районах Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на П «Харківводоканал» бригади Комплексу «Харківводопостачання»  напередодні ліквідували 10 пошкоджень на ділянках водоводів і упорядкували чотири оглядові колодязі.
1 жовтня 2022 року, фахівці комплексу запланували провести ремонт на 16 ділянках водоводів. Зокрема, великий обсяг робіт збираються виконати у Київському, Салтівському та Шевченківському районах міста.
 
Також там зазначили, що для усунення пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання бригади застосовують передові напрацювання та забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням, механізмами та матеріалами.
 
Крім того, лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Нагадаємо, повідомити про аварії на мережах водопостачання можна за тел.: 15-33.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков, авария
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