    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківській області розпочали збирання врожаю зерна кукурудзи
30.09.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розпочали збирання врожаю зерна кукурудзи

Через війну жнива проходять у 5 районах Харківської області.

врожай
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що наразі в Богодухівському та Харківському районах зібрано 5 тис. тонн кукурудзи з 1 тис. га, середня врожайність - 49 ц/га.
 
Також розпочато збір технічних культур: соняшника намолочено 53 тис. тонн з площі 25 тис. га та сої – 4 тис. тонн з площі 2 тис. га.
 
Крім того, завершено збір озимого ріпаку, намолочено 24 тис. тонн при середній врожайності 24 ц/га. На полях області працювало 234 комбайни та для перевезення зерна було задіяно 401 одиницю транспортних засобів.
 
Нагадаємо, через війну жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, частинах Харківського та Чугуївського. Аграріями Харківщини загалом зібрано понад 1 млн 236 тис. тонн зерна зернових та зернобобових культур на площі 332 тис. га. Середня врожайність склала 37 ц/га.
 
Нагадаэмо, ПриватБанк у Харківській області відновив роботу ще одного відділення.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, урожай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Суспільство Харкову терміново потрібна донорська кров 30.09 ЖКГ Харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах 30.09 Надзвичайні події У одному з гаражів Харкова знайшли склад спиртних напоїв (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 