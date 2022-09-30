30.09.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області розпочали збирання врожаю зерна кукурудзи

Через війну жнива проходять у 5 районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що наразі в Богодухівському та Харківському районах зібрано 5 тис. тонн кукурудзи з 1 тис. га, середня врожайність - 49 ц/га.

Також розпочато збір технічних культур: соняшника намолочено 53 тис. тонн з площі 25 тис. га та сої – 4 тис. тонн з площі 2 тис. га.

Крім того, завершено збір озимого ріпаку, намолочено 24 тис. тонн при середній врожайності 24 ц/га. На полях області працювало 234 комбайни та для перевезення зерна було задіяно 401 одиницю транспортних засобів.

Нагадаємо, через війну жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, частинах Харківського та Чугуївського. Аграріями Харківщини загалом зібрано понад 1 млн 236 тис. тонн зерна зернових та зернобобових культур на площі 332 тис. га. Середня врожайність склала 37 ц/га.

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