Рівень радіації у Харкові на 30 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 29 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 вересня.
Комментариев: 0
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
влажность:
давление:
ветер: