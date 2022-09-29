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29.09.2022  15:09   Дмитро Колонєй

Чоловік та жінка співпрацювали з ворогом на Харківщині (фото)

Мешкнцям Харківщини повідомлено про підозру.

Співпрацювали з ворогом у Козачій Лопані чоловік та жінка. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації смт Козача Лопань російська армія утворила незаконний правоохоронний орган — «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».
 
41-річний чоловік та 36-річна жінка обрали для себе шлях співпраці з окупантами. Посаду у псевдоміліції колаборанти обрали собі також однакову — «ляє тимчасово виконуючий обов’язки дільничного інспектора».
 
Співпрацювали з ворогом у Козачій Лопані чоловік та жінка. Новини Харкова
 
Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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