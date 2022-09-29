29.09.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

У Держекоінспекції розповіли про наслідки окупації Ізюму

Фахівці провели огляд міста Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію України.

Повідомляється, що минулого тижня державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснили ряд виїздів, та, в рамках своїх повноважень, долучились до фіксації жахливих наслідків російської окупації на Харківської області.

Під час проведених обстежень ряду інфраструктурних об’єктів міста Ізюм встановлено, що в результаті обстрілів було зруйновано та пошкоджено будівлі та споруди:

Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері»;

Комунального закладу охорони здоров'я «Ізюмського медичного фахового коледжу»;

гуртожитку Комунального закладу охорони здоров'я «Ізюмського медичного фахового коледжу»;

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм».

Внаслідок ворожих обстрілів та подальших руйнувань спричинено засмічення земельних ділянок боєприпасом, пластиком, деревиною, чорними та кольоровими металами, склом, папером, цеглою, бетоном тощо. Загальна площа засмічення всіх об’єктів складає 11 299,84 м2, об’єм утворених відходів понад 400 м3. Загальна сума завданої шкоди складає майже 655 млн гривень.

Нагадаємо, в Ізюмі розгорнуть мобільний шпиталь