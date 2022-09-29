29.09.2022 15:15

Результат Реалу в Лізі Чемпіонів 2021-22

У сезоні 2021-22 переможцем Ліги Чемпіонів став Реал Мадрид. Іспанці здобули кубок 14-й раз у своїй історії. Це само по собі рекордне досягнення. Але минулого сезону команда не була фаворитом чемпіонату, тому її чергова перемога стала сюрпризом для аналітиків.

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У тому розіграші ЛЧ “вершкові” стартували у групі «D», де їм треба було грати з:

Шахтарем;

Інтером;

Шерифом.

Претендентом на першу сходинку в турнірній таблиці окрім Реалу був італійський Інтер. Але у підсумковій турнірній таблиці “вершкові” стали лідером, вигравши всі матчі, за винятком зустрічі із Шерифом. Це дозволило їм набрати 15 балів, відірвавшись від Інтера, який із 10 очками зайняв другу сходинку.

Шлях Реалу в плей-офф

В 1/8 фіналу іспанський клуб зустрівся із французьким ПСЖ, який і був фаворитом пари. У першій грі команди підтвердили прогнози, адже Реал поступився з рахунком 1:0. Але у матчі-відповіді бомбардир “вершкових” Бензема не просто забив, а оформив ефектний хет-трик. Так Реал пройшов далі із рахунком 3:0. На 1xBet можна з вигодою поставити навіть на такий неймовірний матч, адже, крім результатів, можна вибрати докладну статистику.

Матчі однієї четвертої були складними, але дуже видовищними. Реал грав із Челсі і в першому матчі переміг завдяки трьом м'ячам від Бензема. У зустрічі-відповіді англійцям майже вдалося зробити камбек, адже до 80 хвилин вони вели 3:0. Але Бензема та Родріго забили по м'ячу, чим забезпечили вихід “вершкових” до півфіналу. Адже результат двох матчів 4:5 був на користь Реалу. У півфіналі іспанці мали зіграти з одним із фаворитів турніру – Манчестер Сіті. Перша гра була напруженою та закінчилася на користь городян 4:3. Реал не збирався поступатися перемогою, тому у матчі-відповіді обійшли суперника 3:1 і вирушили у фінал. Аналітики не могли виділити явного лідера у парі Ліверпуль-Реал, тому з цікавістю спостерігали за результатом поєдинку. "Вершкові" здобули кубок після єдиного м'яча Вінісіуса Жуніора, який забив на 59 хвилині. Так іспанці не без пригод здобули чотирнадцятий титул чемпіона ЛЧ. Реал автоматично потрапив до групового етапу наступного турніру, тож уболівальники зможуть робити ставки на результат клубу.