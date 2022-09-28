28.09.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Випускники шкіл складатимуть ДПА в новому форматі

Відповідний наказ підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням н Osvita.ua.

Повідомляється, що вже наступного року державна підсумкова атестація для випускників, які завершують здобуття загальної середньої освіти, пройде у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Варто зазначити, що державна підсумкова атестація буде проведена з 4 предметів.

Таким чином, перший і другий предмети є обов'язковими-українська мова та математика. Третій предмет-за вибором випускника. Це може бути історія України або іноземна мова.

Водночас випускники, які для проходження ДПА оберуть третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки.

Також випускник, який обере третім навчальним предметом одну з іноземних мов, може вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову.

Нагадаємо, в Україні побільшало школярів, які навчаються в офлайн режимі.