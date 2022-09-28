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28.09.2022  16:43   Дмитро Колонєй

Фінансував агресію РФ: у Харкові арештовно копоративні права російського бізнесмена

Арешт у Харкові було здійсено за клопотанням прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру за даними слідства службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, тісно співпрацюють з країною-агресором.
 
Один із засновників підприємства — громадянин РФ, який проживає у Москві. Його внесок до статутного капіталу складає майже 91 %, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 1,1 млн гривень. Росіянин отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
 
Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновника-росіянина ТОВ у сумі понад 1,1 млн гривень. 
 
Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 
 
Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, арест корпоративных прав, харьков
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