Ігор Терехов проінспектував відновлювальні роботи після обстрілу міста

Мер Харкова Ігор Терехов побував на місці ракетного удару у Холодногірському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов проінспектував відновлювальні роботи, що йдуть по двох адресах прильотів минулого тижня. Фахівці запевняють, що обидва житлових будинки, що постраждали у Холодногірському районі, будуть з теплом. А поки тривають ремонти, їхні мешканці за бажанням можуть поки переїхати у гуртожитки.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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