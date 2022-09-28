28.09.2022 17:17 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов проінспектував відновлювальні роботи після обстрілу міста

Мер Харкова Ігор Терехов побував на місці ракетного удару у Холодногірському районі.



Ігор Терехов проінспектував відновлювальні роботи після обстрілу міста



Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов проінспектував відновлювальні роботи, що йдуть по двох адресах прильотів минулого тижня. Фахівці запевняють, що обидва житлових будинки, що постраждали у Холодногірському районі, будуть з теплом. А поки тривають ремонти, їхні мешканці за бажанням можуть поки переїхати у гуртожитки.