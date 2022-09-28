28.09.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти нанесли багатомільйонну школу довкіллю Харківської області

Харківську область відвідав Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на ХОВА.

Повідомляється, що під час брифінгу в Харкові 28 вересня Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що довкіллю Харківщини внаслідок війни завдано шкоди майже на 83 млрд грн.

За його інформацією, у небезпеці продовжують перебувати 3 національні природні парки: Дворічанський, Гомільшанські ліси та Слобожанський.

«Дворічанський національний природний парк фактично був окупований з 24 лютого і звільнений 10 вересня. Попереду багато роботи, треба зрозуміти, які збитки. Впевнений, що окупанти ніяк не забезпечували заповідний режим, тому наскільки постраждала екосистема потрібно ще встановлювати, – зазначив Руслан Стрілець. – Сьогодні маємо певні напрацювання з західними партнерами в частині допомоги не тільки щодо відновлення пошкоджених національних парків, а й по їх розбудові».

Окрім цього він додав, що завдяки успішному контрнаступу ЗСУ на Харківщині було деокуповано 18 водосховищ загальним об’ємом 513 млн куб. м. Але головною проблемою залишається також те, що окупанти обстрілюють самі водосховища.

«Внаслідок руйнування греблі та зниження води в Оскільському водосховищі шкода водним живим ресурсам складає понад 288 млн грн. Також декілька днів окупанти наносили удари по гідровузлу Печенізького водосховища, що призвело до неконтрольованого скиду води. Але ситуація наразі стабілізована і, я впевнений, що всі дії, які спрямовані владою на збереження водних ресурсів забезпечать харків’ян водою», – наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

Руслан Стрілець зауважив, що одне з найпріорітетніших завдань-забезпечення якісною водою людей, які повертаються до своїх будинків.

Також Міністр відвідав на Харківщині місце, куди тимчасово відвозять відходи руйнації. Там спеціальні установки перероблюють бетон та цеглу, щоб їх можна було повторно використовувати, наприклад, для підсипки доріг.

«У Харкові безліч об’єктів інфраструктури зруйновано і відповідно є багато відходів руйнації. У будь-якому випадку з ними треба щось робити. Наше Міністерство спільно з Мінрегіоном розробили правила поводження з відходами руйнації. Вчора на засіданні уряду було ухвалено відповідну постанову щодо цього та визначено критерії, як повинні виглядати майданчики для тимчасового знаходження таких відходів, щоб наносити менше шкоди навколишньому середовищу», – розповів очільник Міндовкілля.