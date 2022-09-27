27.09.2022 12:30 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» -40 л/а;

«Угринів» - 60 л/а;

«Краківець» - 50 л/а;

«Шегині» - 90 л/а, 2 автобуса, 10 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 40 л/а.