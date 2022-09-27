27.09.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 12 пошкоджень на водоводах

Фахівці проводили ремонтні роботи у районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 26 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 12 пошкоджень на водоводах та упорядкували 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Немишлянському районі було проведено комплексні відновлювальні заходи на ділянках водопровідних магістралей по Салтівському шосе та вул. Багратіона.

«Напередодні склали детальний план дій, а також визначилися з необхідними матеріалами та спецтехнікою. Зважаючи на складні пошкодження, ремонтні роботи довелося проводити з відключенням мешканців від водопостачання. Тим не менш, знайшли можливість альтернативної подачі води харків'янам. У результаті районні бригади впоралися з поставленим завданням у задані терміни», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.

Сьогодні, 27 вересня, 24 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точна адреса, надасть номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти тільки спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво зросли», - наголошують на КП «Харківводоканал».