Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

Після нетривалого затишшя російські загарбники активізували обстріли прикордонних громад України.
Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
26 вересня з боку російського населеного пункту безимено загарбники обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122-мм територію Золочівської громади. Нараховано з пів десятка вибухів.
Нагадаємо, протягом доби з 26 по 27 вересня окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Харківської області.
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