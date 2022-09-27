    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф
27.09.2022  13:05   Рита Парфенова

Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

Після нетривалого затишшя російські загарбники активізували обстріли прикордонних громад України.

Новини Харкова: ворог обстріляв Золочівську громаду

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

26 вересня з боку російського населеного пункту безимено загарбники обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122-мм територію Золочівської громади. Нараховано з пів десятка вибухів.

Нагадаємо, протягом доби з 26 по 27 вересня окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Харківської області.

Источник:   Східне регіональне управління ГПСУ
 Тэги:  обстрел, гпсу, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Надзвичайні події Водій швидкої загинув під час обстрілу у Харківській області 27.09 Надзвичайні події Харків на ранок 27 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 26.09 Надзвичайні події Під час ворожих обстрілів на Харківщині поранено шестеро людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 