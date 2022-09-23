23.09.2022 20:01 Дмитро Колонєй

На Харківщині зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 23 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



На Харківщині зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ,, ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За поточну добу противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 10 населених пунктів, зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогорівка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок та Новогригорівка.

Ворог застосував ударний БпЛА по обʼєкту інфраструктури міста Одеса.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка;

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника, втрати живої сили та техніки загарбників уточнюються.