23.09.2022 20:22 Яна Щетинина

Чим годують харківських комунальників (фото)

Комунальників «Харківводоканалу» безоплатно годує підприємство. А аварійним бригадам ще й привозять обіди на ділянки.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Працівники працюють 24/7, тому і кухарі перейшли на такий самий графік, аби ніхто на роботі не залишався голодним. Кухарі кажуть, позиції страв намагаються міняти часто, аби їжа була різноманітною. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТПрацівники працюють 24/7, тому і кухарі перейшли на такий самий графік, аби ніхто на роботі не залишався голодним. Кухарі кажуть, позиції страв намагаються міняти часто, аби їжа була різноманітною.

«Стараемся кормить калорийной, питательной пищей. Разнообразие меню по неделям. Первое, второе гарнир, салаты, готовим компоты из сухофруктов для того, чтобы качество питания было высокое, калорийное. Мы прекрасно понимаем, от нашей работы, от работы нашего коллектива зависит настроение наших сотрудников, рабочих водоканала и нам очень приятно, когда приходят с настроением и уходят с улыбкой, естественно, так у них хорошо будет складываться и работа 0:50 1:04 я считаю, что в наше тяжёлое время военное, это очень важно, чтобы люди хотя бы здесь, находясь в столовой, получали поддержку и заряд энергии на целый рабочий день» - розповідає Ірина Шевченко, завідувач виробництва їдальні КП «Харківводоканал».

Взагалі в їдальні підприємства харчується тисяча комунальників.

«Кроме этого аварийные ремонтные бригады, которые работают на сетях водоснабжения и водоотведения обслуживаются на выезде, на объектах по месту проведения работы. Аварийные бригады работают у нас в режиме 24/7, поэтому столовым пришлось перейти на другой график работы - это полная рабочая неделя, учитывая выходные, суббота, воскресенье, согласно графику. Мы делаем всё, чтобы все были накормлены с этой задачей исправляемся» - повідомила Галина Ткаченко, начальник адміністративного господарського управління КП «Харківводоканал».

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